Суд предъявил обвинения подозреваемым в изнасиловании дознавателя в Уфе

Трем фигурантам уголовного дела об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в Уфе предъявили обвинение, сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета России по Республике Башкортостан.

По делу об изнасиловании проходят экс-глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромачук и бывшие начальники по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев.

Следствие считает, что трое офицеров полиции в ночь на 30 октября изнасиловали дознавателя в здании отдела по вопросам миграции. После этого девушка обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК (изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера группой лиц).

По данным СК, проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что на теле пострадавшей имеются телесные повреждения, характерные для данных преступлений.

Также проводится ряд других экспертных исследований, направленных на обнаружение и фиксацию биологических следов и получение информации с технических устройств.

Подозреваемых задержали 31 октября и уволили из органов 1 ноября, суд их арестовал до 31 декабря. 8 ноября Верховный суд Башкирии оставил под стражей всех фигурантов дела.