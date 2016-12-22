В Уфе по подозрению в изнасиловании арестовали троих полицейских

Кировский районный суд Уфы арестовал трех бывших сотрудников полиции, которых подозревают в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя, сообщили РБК в СК России.
Это бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району майор Павел Яромачук, экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Срок ареста — до 31 декабря. Они подозреваются в изнасиловании коллеги в служебном помещении. В Башкирию для проведения проверки была направлена группа сотрудников главного управления собственной безопасности МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК (изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера группой лиц).
1 ноября подозреваемых уволили из органов МВД, в их квартирах и на работе прошли обыски. Супруга одного из задержанных полицейских — экс-главы миграционного отдела — заявила, что в ночь на 30 октября, когда было совершено преступление, ее муж был дома.