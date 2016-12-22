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В Австрии сообщили о признательных показаниях подозреваемого в шпионаже
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В Австрии сообщили о признательных показаниях подозреваемого в шпионаже
Шпионский скандал в Австрии, 15:39
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В Австрии сообщили о признательных показаниях подозреваемого в шпионаже

Бывший полковник австрийской армии, которого, по сообщениям СМИ, подозревают в шпионаже в пользу России, дал признательные показания. Об этом сообщили в Министерстве обороны Австрии, пишет Die Presse.

Как рассказали в ведомстве, бывший полковник признался, что получал от россиян ​€ 300 тыс.

Как отмечает издание, экс-полковник контактировал с неким человеком по имени Юрий. Они встречались лично, как в Австрии, так и за пределами. Кроме того, у подозреваемого были «несколько устройств», которые в последствии были конфискованы австрийскими властями. В настоящий момент в Вене анализируют данные с ноутбука бывшего полковника.

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О том, что подозреваемым в шпионаже является 70-летний бывший полковник армии Австрии, сообщала газета Krone Zeitung 9 ноября. Издание его имени не назвало. В этот же день в австрийской прокуратуре рассказали, что бывшего полковника обвиняют в разглашении государственной тайны в пользу другого государства.Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В прокуратуре отметили, что он передавал собранные данные иностранной разведке. В ведомстве пояснили изданию News ORF.at, что бывший офицер проходит по статье о разглашении гостайны. Собеседник издания не упомянул, что задержанного обвиняют в шпионаже.

По данным Krone Zeitung, офицер австрийской армии работал на российскую разведку с 1990-х годов и получал за свою работу вознаграждение в размере €300 тыс. Сообщения он передавал с помощью зашифрованных писем или с помощью спутниковой связи. Среди переданной информации были данные о ВВС Австрии, артиллерийских системах, характеристики на высокопоставленных офицеров и о ситуации с мигрантами.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал шпионаж в пользу Москвы на территории ЕС «недопустимым». Он пояснил, что пока в Вене есть только подозрения. Курц также отметил, что подобные инциденты «не улучшают отношения» между Москвой и Европейским союзом. Также после сообщений о шпионе глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой запланированный на декабрь визит в Россию.

В субботу, 10 декабря, австрийский министр иностранных дел обсудила вопрос о шпионском скандале со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Кнайсль в ходе телефонного разговора разъяснила мотивы действий австрийских властей. В свою очередь, глава российского МИДа отметил, что публичные обвинения, не подкрепленные доказательствами, противоречат нормам диалога между двумя странами.

Теги: Австрия , шпионаж , военный шпионаж
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