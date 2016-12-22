В Греции обрушился автомобильный мост

В городе Кавала, расположенном на северо-востоке Греции, произошло обрушение автомобильного моста, в месте разрушения конструкций оказались несколько транспортных средств. Об этом сообщает Kathimerini.

По данным газеты, произошло обрушение нескольких плит моста. Общая протяженность разрушения составила около 15 метров.

В результате инцидента никто не пострадал, однако легковой автомобиль и кран оказались в месте обрушения пролетов. Транспортные средства получили незначительные повреждения.