В Греции обрушился автомобильный мост
Общество, 01:54
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В Греции обрушился автомобильный мост
В городе Кавала, расположенном на северо-востоке Греции, произошло обрушение автомобильного моста, в месте разрушения конструкций оказались несколько транспортных средств. Об этом сообщает Kathimerini.
По данным газеты, произошло обрушение нескольких плит моста. Общая протяженность разрушения составила около 15 метров.
В результате инцидента никто не пострадал, однако легковой автомобиль и кран оказались в месте обрушения пролетов. Транспортные средства получили незначительные повреждения.