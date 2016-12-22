Из-за обрушения моста на пути приостановили движение по Транссибу

В Амурской области ограничили движение поездов по Транссибирской магистрали из-за обрушения пролетов виадука на железнодорожные пути в городе Свободный. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, передает «Интерфакс». По словам собеседника агентства, на движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.

Как сообщается на сайте Забайкальской железной дороги, из-за обрушения моста движение проездов на станции «Свободный» временно ограничено. В сообщении отмечается, что пострадавших среди сотрудников РЖД и пассажиров нет. Для ликвидации последствий был направлен восстановительный поезд, говорится в сообщении.

Региональное управление МЧС отмечает, что произошло обрушение двух пролетов виадука. Представитель главка Денис Долинин рассказал «Интерфаксу», что в момент инцидента под мостом проходил грузовой поезд. В момент обрушения по мосту проезжал грузовой автомобиль. Его водитель пострадал и был госпитализирован.



Управление Следственного комитета по Амурской области начало проверку по факту произошедшего, сообщается на сайте ведомства. В правительстве региона считают, что причиной обрушения моста стал грузовик, который двигался по мосту передает «РИА Новости». По данным собеседника агентства, автомобиль был сильно нагружен.