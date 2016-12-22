В Мордовии обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился у поселка Дубенки в Дубенском районе Мордовии. Об этом сообщается на сайте республиканского главка МЧС.

Инцидент произошел около 13:25 мск, мост длиной 15 м связывал Дубенки с селом Ардатово, объездной путь занимает 15 км. В ликвидации обрушения участвовали 14 человек и 8 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

В городе Свободный в Приамурье 9 октября обрушился пересекающий Транссибирскую магистраль мост, пострадал водитель грузового автомобиля. Движение на железнодорожной станции Свободный временно ограничено, в городе введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ч. 2 ст. 293 УК России (халатность).

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По данным компании «Новотранс», мост мог рухнуть из-за того, что по путям проехал тяжеловесный поезд с повышенной нагрузкой на ось, сообщали «Ведомости». В РЖД назвали эту версию «непрофессиональной».