СК завел дело после гибели двух человек при обрушении моста в ХМАО

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при обрушении моста в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается на сайте окружного главка по ХМАО.
Дело завели по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Инцидент произошел возле населенного пункта Каркатеевы в Нефтеюганском районе ХМАО. По версии следствия, обрушение произошло во время проведения демонтажных работ на мосту сотрудниками фирмы «Мостоотряд 29» АО «Мостострой 11». В результате двое рабочих погибли на месте, еще семеро получили ранения, они были госпитализированы.
Прокуратура также начала проверку после обрушения моста, возбудив уголовное дело по ч.3 ст.216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На месте работает межрайонный прокурор.
В МЧС России по ХМАО отмечали, что обрушение моста не повлияло на движение транспорта, на месте происшествия находятся 37 спасателей и 16 единиц техники.