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При обрушении автомобильного моста в Приморье погибли женщина и ребенок
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При обрушении автомобильного моста в Приморье погибли женщина и ребенок
Общество, 03:16
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При обрушении автомобильного моста в Приморье погибли женщина и ребенок

25-летняя жительница города Арсеньев и трехлетний ребенок погибли при обрушении моста в Приморье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Мост в Михайловском районе Приморского края через реку Осиновка обрушился утром 26 октября во время движения по нему грузовика, при падении фуры она придавила легковой автомобиль Mazda Demio.

На место происшествия прибыл врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Он распорядился за две недели создать альтернативный проезд для автомобилей.

Отмечается, что мост был построен в 1965 году и имел ограничение по массе 20 т. Как уточнили «РИА Новости» в краевом главке МВД, водитель фуры перевозил 20 т картофеля, вес самого грузовика составлял более 7 т.

Теги: Приморье , автомобильный мост , жертвы
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