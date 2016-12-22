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В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций в Азовском море
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В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций в Азовском море
Украинский кризис, 20:22
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В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций в Азовском море

Служба безопасности Украины (СБУ) планирует провокации в Азовском море. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

Басурин отметил, что СБУ разрабатывает несколько сценариев «вплоть до затопления коммерческого судна», как украинского, так и иностранного. Он добавил, что провокации планируют провести в первой половине 2019 года. Басурин заявил, что они будут направлены на эскалацию напряженности, на фоне которого будут проводиться попытки «вооруженного вторжения с моря» на территорию ДНР.

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Ранее в ДНР обвинили украинских военных в намерении провести в Донбассе операцию с применением химического оружия. Начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявлял, что Киев поставляет ВСУ средства радиационной, химической и биологической защиты. По его словам, целью возможной химатаки будет гражданское население.

В октябре Украина проводила учения в Азовском море, в которых принимали участие армейская и тактическая авиация, пограничники и артиллерия. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, Киев хочет «зазвать» учения НАТО в Азовское море, однако не может этого сделать без согласия Москвы.

Теги: ДНР , Азовское море , СБУ
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