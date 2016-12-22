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Аксенов назвал Украину «международным гопником»
Украинский кризис, 13:37
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Аксенов назвал Украину «международным гопником»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обострение ситуации в Азовском море началось с «пиратских действий» Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Это обычная тактика провокаторов», — заметил он.

Аксенов пояснил, что Москва, принимая ответные меры на действия Киева, действует в рамках международного права. Глава Крыма сравнил украинские власти с «международным гопником», который «понимает только язык силы». Он подчеркнул, что Россия, несомненно, «будет жестко и последовательно» защищать свои национальные интересы.

Глава Крыма допустил, что Украина хочет, чтобы из-за «ее провокаций» в отношении Москвы ввели новые санкции. По мнению Аксенова, из-за ограничений в отношении России страдает Украина. «С одной стороны, в Киеве жалуются, что теряют миллиарды, а с другой — радуются санкциям и требуют новых», — сказал Аксенов. Он назвал подобные действия «политической шизофренией», которая характерна для киевских властей. «Недаром говорят, что мудрый учится на чужих ошибках, умный на своих, а дурак вообще не учится — ничему и никогда», — добавил Аксенов.

Глава Крыма повторил позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что кораблей НАТО в Азовском море не будет.

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В октябре Лавров заявил, что Украина не сможет провести военные учения в Азовском море при участии НАТО, потому что такие маневры должна разрешить Россия. Он пояснил, что по российско-украинскому договору обе стороны должны разрешить проход военных кораблей в Азовское море.

Украина провела военные учения в Азовском море. В том числе в учениях принимали участие армейская и тактическая авиация, пограничники, артиллерия, Национальная гвардия, танкисты и инженеры, которые специализируется на минных заграждениях. Они отрабатывали отражение атаки десанта на побережье Азовского моря.

Теги: Сергей Аксенов , Крым , Азовское море
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