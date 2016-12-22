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МИД заявил о невозможности проведения учений Киева и НАТО в Азовском море
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МИД заявил о невозможности проведения учений Киева и НАТО в Азовском море
Политика, 09:22
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МИД заявил о невозможности проведения учений Киева и НАТО в Азовском море

Украина не сможет провести учения с НАТО в Азовском море, так как для этого необходимо получить согласие Москвы. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал в интервью RT France, Paris Match и Le Figaro.

По его словам, Украина хочет «зазвать» в Азовское море учения НАТО. «Но туда уже пройти нельзя будет, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море», — сказал Лавров.

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Он добавил, что российская сторона наблюдает накопление вооружений на границах страны, а также планы модернизации транспортной инфраструктуры в Европе, «с тем чтобы американским тяжелым вооружениям — и не только американским, но и других стран — было легче добираться до нашей границы». Министр также заявил, что учения на Украине, в Грузии и в Черном море являются «откровенно провокационными».

9–12 октября Украина провела учения в Азовском море. Часть акватории в районе Бердянска и поселка Ялта Донецкой области в это время была закрыта. В ходе учений Вооруженные силы Украины (ВСУ) отразили действия десанта противника в Азовском море. Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс предостерег Киев от возможных провокаций, а также назвал учения «игрой в войнушку».

В середине сентября власти Украины заявили о планах до конца года создать базу военного флота на Азовском море для «отпора агрессивным действиям России».
 

Теги: Украина , Сергей Лавров , учения НАТО
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