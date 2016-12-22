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В ДНР обвинили Киев в подготовке провокаций с химоружем в Донбассе

Украинские военные намерены провести в Донбассе операцию с применением химоружия, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на начальника пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, Киев «в срочном порядке» поставляет подразделениям Вооруженных сил Украины в Донбассе средства радиационной, химической и биологической защиты. Безсонов добавил, что целью предполагаемой химатаки станет гражданское население Донбасса.

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В начале октября президент Украины Петр Порошенко приказал украинским военным использовать все имеющееся у них вооружение для ответного огня на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, военнослужащие не должны поддаваться на провокации и быть готовыми «как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению».

В Кремле выразили сожаление из-за приказа Порошенко, который, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, приведет к росту напряженности в регионе.

Теги: Донбасс, ДНР и ЛНР, химоружие, Украина
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