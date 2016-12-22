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Курс доллара поднялся на бирже выше 67 руб. впервые с 11 октября
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Курс доллара поднялся на бирже выше 67 руб. впервые с 11 октября
Финансы, 12:37
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Курс доллара поднялся на бирже выше 67 руб. впервые с 11 октября

Курс доллара на Московской бирже превысил 67 руб. впервые с 11 октября, следует из данных торгов.

Так, в 11:44 мск американская валюта продавалась за 67,02 руб. При этом на минимуме доллар торговался за 66,77 руб.

Евро в 11:44 торговался за 75,98 руб., максимум для европейской валюты составил 76 руб., а минимум — 75,72 руб.

Эксперты назвали условия для роста доллара до 90 руб.
Экономика

2 ноября стоимость доллара на торгах впервые с 12 октября поднялась выше 66 руб. Ослабление рубля произошло на фоне снижения цен на нефть. Так, 1 ноября стоимость барреля марки Brent опустилась ниже $73.

При этом аналитики из Института Гайдара предположили, что при падении цен на нефть до $50–55 за баррель, курс доллара может повыситься до 80–90 руб.

Теги: биржевой курс доллара , Московская биржа
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