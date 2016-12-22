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Курс доллара превысил 66 руб.
Финансы, 17:30
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Курс доллара превысил 66 руб.

Стоимость доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 12 октября превысила 66 руб., свидетельствуют данные биржи.

На максимуме американская валюта торговалась на уровне 66,14 руб. К 17:00 мск курс доллара на Мосбирже опустился до 65,97 руб., прибавив с открытия торгов 27 коп.

Цена нефти Brent впервые с 22 августа упала ниже $73
Экономика

Ослабление рубля происходит на фоне снижения цен на нефть. Накануне, 1 ноября, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 24 августа опустилась ниже $73.

Аналитики из Института Гайдара допустили, что, если цена на нефть упадет до $50–55 за баррель, то курс доллара может вырасти до 80–90 руб.

Теги: курс доллара
Главное
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