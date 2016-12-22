Цена нефти Brent впервые с 22 августа упала ниже $73

Cтоимость одного барреля нефти марки Brent в четверг, 1 ноября, снизилась на 3% и достигла $72,84. Позже она поднялась до $73,02, следует из данных торгов фьючерсами.

В последний раз ниже $73 цена барреля нефти Brent была 21 августа — тогда ее стоимость составляла $72,86.

Накануне, 31 октября, стоимость одного барреля впервые с 24 августа опустилась ниже $75. Сообщалось, что цены на нефть падают на фоне роста предложения и опасений, связанных с возможным сокращением спроса из-за торговой войны с Китаем. Так, в Вашингтоне ввели пошлины на китайские товары общей стоимостью $250 млрд, а в Пекине ответили тарифами на американские товары на общую сумму $110 млрд.

Помимо этого, 4 ноября ожидается возобновление санкций США против Ирана. Однако, как писал Bloomberg, на рынке считают, что страны ОПЕК и Саудовская Аравия смогут обеспечить достаточное количество нефти и избежать падения предложения.