СМИ узнали об остановке демонтажа космодрома в КНДР

Демонтаж космодрома Сохэ на западном побережье КНДР приостановлен, работы не проводятся с августа, деятельность полигона продолжается в обычном режиме. Об этом свидетельствуют результаты спутниковой фотосъемки, которые приводит портал 38north.

На снимках видно, что власти Северной Кореи установили новое оборудование на крыше склада для хранения топлива. Также портал отмечает, что на полигоне наблюдается обычное движение транспортных средств, в том числе в административном штабе и штаб-квартире по вопросам безопасности. В начале октября 38north уже сообщал, что, судя по спутниковым снимкам, власти КНДР не ведут работ по демонтажу Сохэ.

В мае власти КНДР сообщали о ликвидации ядерного полигона Пхунгери на севере страны, однако, по данным СМИ, объект все еще продолжает работу. В октябре лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил инспекторов посетить Пхунгери и проверить, что он полностью демонтирован.