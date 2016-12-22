Yonhap сообщил об остановке в августе демонтажа ракетного полигона КНДР

Власти Северной Кореи еще в начале августа остановили демонтаж своего основного ракетного полигона. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на данные аналитического центра 38 North при университете Джона Хопкинса.

По словам специалистов центра, об остановке демонтажа полигона свидетельствуют спутниковые снимки от 27 сентября. Эксперты отметили, что недостаточная активность по ликвидации полигона может быть вызвана рядом причин — например, тем, что Пхеньян планирует организовать визит международных наблюдателей на место демонтажа. Также аналитики допустили, что ракетный полигон могут уничтожить по итогам грядущего визита вице-президента США Майка Пенса в КНДР.

В мае власти КНДР ликвидировали единственный в стране ядерный полигон Пхунгери. В Сингапуре 12 июня состоялся исторический саммит лидеров США и Северной Кореи. По его итогам американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали декларацию о полной денуклеаризации КНДР.

В конце месяца источники NBC сообщали, что КНДР продолжает работу на своих секретных ядерных объектах, увеличив производство ядерного топлива. В июле собеседники газеты The Washington Post подчеркивали, что Пхеньян не собирается отказываться от своего ядерного вооружения. Тогда же о расширении ракетного производства в КНДР сообщали источники газеты The Wall Street Journal.

В сентябре прошла третья встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, на которой стороны заключили военное соглашение, подразумевающее закрытие ракетного полигона «Тончхан» и ядерного реактора в Йонбене. https://www.rbc.ru/politics/09.19.2018/5ba1ba309a7947979c4fa522