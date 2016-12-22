Ким Чен Ын пригласил инспекторов подтвердить ликвидацию ядерного полигона

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил инспекторов посетить испытательный полигон ядерного оружия Пхунгери и удостовериться, что он полностью демонтирован. Об этом сообщили в Государственном департаменте США по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с северокорейским лидером, передает Reuters.



Помпео встретился с Ким Чен Ыном в воскресенье, 7 октября, в Пхеньяне. В ходе переговоров стороны обговорили детали возможной встречи лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом. Госсекретарь и Ким Чен Ын рассмотрели варианты, где и когда она может состояться.

Полигон Пхунгери был ликвидирован в мае властями КНДР. Всего были взорваны три шахты вместе с наземными постройками. Заместитель руководителя Института ядерного оружия КНДР Кан Кен Хо заявил, что в стране больше нет полигонов для проведения испытания ядерного оружия, а возобновление работы Пхунгери невозможно.Ликвидация полигона была проведена после того, как в июне в Сингапуре Трамп и Ким Чем Ын провели встречу. По ее итогам стороны подписали декларацию о полной денуклеаризации КНДР. После встречи американский лидер заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет. В конце июня источники телеканала NBC сообщали , что Северная Корея продолжает производить ядерное топливо на нескольких секретных объектах.