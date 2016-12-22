NBC узнал о работах на секретных ядерных объектах в Северной Корее

Несмотря на дипломатические усилия Пхеньяна и Вашинтона, в КНДР продолжается работа на секретных ядерных объектах. Только за последние месяцы в стране, по данным американской разведки, было увеличено производство ядерного топлива

Фото: Park Jin-Hee / Xinhua / Zuma / Global Look Press

Американские разведывательные службы считают, что в последние месяцы Северная Корея увеличила производство ядерного топлива на нескольких своих секретных объектах. Об этом со ссылкой на собственные источники во властных структурах США сообщает телеканал NBC News. Предприятия, на которых продолжается соответствующая работа, как указали собеседники канала, северокорейский лидер Ким Чен Ын в связи с ядерными переговорами с администрацией президента США, скорее всего, постарается скрыть.

Подобные выводы, как указывает NBC News, противоречат недавним заявлениям американского лидера Дональда Трампа, которые он сделал после своей исторической встречи с главой КНДР. На странице в Twitter политик тогда написал​, что «ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше не существует».

Однако аналитики ЦРУ и других разведывательных органов США с этим не согласны, рассказали телеканалу более десяти американских чиновников, которые знакомы с оценками спецслужб ядерного потенциала КНДР. Северокорейский режим, по мнению американских разведчиков, только позиционирует себя подобным образом, цепляясь на самом деле за свое ядерное оружие. Таким образом он хочет добиться от администрации Трампа любых уступок по ядерным переговорам, уверены источники NBC News.

Даже в последние месяцы, когда Пхеньян и Вашингтон занимались подготовкой и организацией саммита глав государств, Северная Корея, по их данным, активизировала производство обогащенного урана для ядерного оружия. При этом по итогам встречи Трамп и Ким Чен Ын, как напоминает телеканал, договорились «работать в направлении денуклеаризации» Корейского полуострова. Но конкретной сделки они так и не заключили. Тем не менее, по приказу американского лидера, военные США прекратили учения с Южной Кореей на Корейском полуострове. Это, как подчеркивают источники NBC News, была крупная уступка Вашингтона для Ким Чен Ына.

Кроме того, после прекращения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний «нет никаких доказательств того, что он сокращает запасы [ядерного оружия] или что он прекратил его производство», отметил один из собеседников канала, подчеркнув, что у американской разведки есть «абсолютно однозначное доказательство того, что КНДР пытается обмануть США». Такую же точку зрения в беседе с NBC News высказали четверо других источников, знакомых с выводами американских разведчиков.

«Мы теперь узнали многое, что Северная Корея давно пыталась скрыть от нас», — сказал один из представителей разведки США. Уже давно, как указывает NBC News, было ясно, что в КНДР есть по крайней мере еще один объект для обогащения ядерного топлива, кроме ядерного центра Йонбен в районе Пхеньяна, о котором уже было известно ранее. В частности, об этом говорил Джоэл Вит, который вел переговоры с Северной Кореей о ядерном соглашении в 1994 году.

США, как указывал Вит, всегда считали, что у Пхеньяна есть два объекта для обогащения ядерного материала: Йонбен и еще один центр, название которого Вашингтон не разглашает, хотя и знает о его.

Теперь же, согласно последним оценкам американской разведки, в Северной Корее существует более одного секретного ядерного объекта, говорят источники NBC News. Вопрос в данном случае, как указали собеседники телеканала, заключается только в том, хочет ли Ким Чен Ын признать это.

В Белом доме оперативно прокомментировать эту информацию не смогли, отмечает телеканал.​

Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялась 2 июня в Сингапуре. По ее итогам главы государств подписали соглашение, в котором обязались развивать отношения между двумя странами, а также приложить совместные усилия для достижения мира на Корейском полуострове. Кроме того, северокорейский лидер вновь подтвердил свое намерение по денуклеаризации КНДР и ликвидации испытательного полигона Пхунгери.

О решении закрыть этот объект, а также временно прекратить ракетные и ядерные испытания Ким Чен Ын впервые объявил 21 апреля. Подобные заявления тогда прозвучали на фоне поездки в Северную Корею главы ЦРУ Майка Помпео (его Дональд Трамп на тот момент только выдвинул на пост госсекретаря США, эту должность Помпео занимает с 26 апреля).