Экс-глава штаба РВСН усомнился в эффективности системы «Мертвая рука»

Бывший начальник главного штаба ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Виктор Есин в интервью газете «Звезда» рассказал, что система управления ядерными ударами «Периметр», известная на Западе под названием «Мертвая рука», может оказаться бесполезной.

По его словам, после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) США смогут разместить свои ракеты в Европе и нанести удар по России.

«Система «Периметр» функционирует, она даже усовершенствована. Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», — сказал Есин. Генерал-полковник подчеркнул, что «эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет».

Если Вашингтон пойдет на такой шаг, Москве «ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара». Есин отметил, что США подталкивают Россию к такому решению, поскольку «уж очень большая опасность создается для страны при появлении американских ракет у российских границ».

По мнению генерал-полковника, военным следует развивать производство гиперзвукового оружия, чтобы «моментально ответить противнику». «Чем грознее оружие, которым ты располагаешь, тем меньше вероятность военного конфликта», — добавил Есин.

В конце октября президент США Дональд Трамп объявил о решении Вашингтона выйти из ДРСМД, заключенного зимой 1987 года между генсеком Михаилом Горбачевым и американским лидером Рональдом Рейганом. В Кремле заявляли, что обеспокоены намерением США.

Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что в Европе должны понимать последствия выхода США из договора. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу защититься от США, России и Китая.