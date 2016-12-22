ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,79 64,81 EUR Нал. 75,71 74,67 USD Бирж. 65,20 -0,29 EUR Бирж. 75,00 -0,42 USD ЦБ. 65,31 -0,51 EUR ЦБ. 75,37 +0,05 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6586,00 -43,60 IMOEX 2354,52 +0,41% RTSI 1137,63 +0,95% Brent 79,99 -0,21% DJIA 25444,34 +0,26% Nasdaq 7448,21 -0,49%
Кремль ответил на решение США выйти из ДРСМД
Лента новостей
Лавров прокомментировал слова Трампа о намерении выйти из ДРСМД 13:54, Политика Кремль ответил на статью «Новой газеты» о Пригожине 13:44, Политика В Крыму сняли введенный после стрельбы в колледже режим ЧС 13:43, Общество Владельцы АЗС заявили о потере бюджетом ₽100 млрд из-за недозагрузки НПЗ 13:39, Бизнес Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 13:32, РБК и Thomson Reuters Кремль отказался вторгаться в обсуждение акции «Возвращение имен» 13:27, Политика Треть украинцев сочли невозможным возвращение Крыма 13:24, Общество Акции «Яндекса» подорожали на 8% после заявления Воложа 13:24, Бизнес Волож впервые отреагировал на сообщения о возможной продаже «Яндекса» 13:15, Бизнес Как полюбить овощи и питаться правильнее 13:14, РБК и Philips Верховный суд Ирана приговорил к смерти торговца золотом 13:13, Общество В Москве выдали разрешения на 21 млн кв. м жилья по старым правилам 13:08, Недвижимость Хакеры украли 50 млн токенов Trade.io: судьба стартапа под вопросом 13:07, Крипто Глава Москомстройинвеста — РБК: «Еще минимум 5 лет будут строить по старым правилам» 13:07, Недвижимость Врио главы Башкирии отправил в отставку восемь вице-премьеров 13:07, Политика СМИ сообщили о сожжении Росляковым личных вещей до нападения на колледж 13:05, Общество Кудрин и Орешкин поспорили о реализации майского указа Путина 13:04, Экономика Звезда рынка видеоигр рассказал, где берет идеи для новых бизнесов 12:59, РБК и Canon В Кремле прокомментировали слова Путина про рай после ядерного удара 12:57, Политика Счетная палата заявила о неэффективности особых экономических зон 12:55, Экономика Директор цеха завода в Воронеже получил два года за аварию «Прогресса» 12:53, Технологии и медиа Многоклеточные: гид по главному осеннему узору 12:52, Стиль «Уралвагонзавод» остался без электроснабжения из-за аварии 12:51, Общество Кремль ответил на решение США выйти из ДРСМД 12:45, Политика Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 12:39, РБК и FW Raiffeisen Кудрин заявил о невозможности торговать с ЕС в рублях в ближайшие 20 лет 12:36, Финансы Опубликовано видео схода с рельсов поезда на Тайване 12:35, Общество
Кремль ответил на решение США выйти из ДРСМД
Политика, 12:45
0
Кремль ответил на решение США выйти из ДРСМД
Решение США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) вызывает в Кремле обеспокоенность, заявил Дмитрий Песков. По его словам, это решение «делает мир более опасным»
Дмитрий Песков  (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, ранее Москва «достаточно экспертно» доказывала, что именно США «размывают основные положения этого договора», так как устанавливают антиракеты, «способные быть не только перехватчиками, но и ракетами малой и средней дальности, а также используют ударные беспилотники, которые де-факто являются не чем иным, как ракетами малой и средней дальности».

«То есть мы категорически не согласны с тем, что Россия нарушает РСМД», — подчеркнул Песков.

Намерение США выйти из договора вызывает в Кремле обеспокоенность. ​«Подобные шаги сделают мир более опасным», — считает Песков.

Песков прокомментировал возможность обсуждения ДРСМД Путиным и Болтоном
Политика

Пресс-секретарь президента также отметил, что в самом договоре прописана процедура выхода из соглашений и пока США не предпринимали действий, которые там перечислены. Он также отметил, что выход Вашингтона из этого соглашения будет обсуждаться во время встречи секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном 22 октября в Москве.

О намерении США выйти из договора 1987 года, ограничивающего производство, использование и хранение баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, президент Дональд Трамп объявил 21 октября. Свое решение он мотивировал тем, что Москва нарушает его положения. О нарушении договора Россией ранее говорили глава Пентагона Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Нарушающим условия договора вооружением на Западе считают комплекс 9М729 (SSC-8). В Москве подчеркивают, что он соответствует договору.

МИД предупредил США о готовности России ответить на разрыв договора РСМД
Политика

После заявления Трампа замглавы российского МИДа Сергей Рябков отметил, что действия Вашингтона подталкивают Москву к военному ответу. «Нам ничего не остается, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить», — сказал Рябков, отметив, что вопрос «слишком серьезный, чтобы его решать в режиме публичной полемики».

Отвечая на вопрос журналистов о потенциальном военно-техническом ответе России, Песков в ответ напомнил, что Путин неоднократно говорил о том, что слом положений РСМД вынуждает Россию принять меры по обеспечению безопасности. «Поскольку США уже не завуалированно, а напрямую начнут разработку собственных [наступательных] систем, Россия должна восстановить баланс в этой области», — пояснил Песков. ​

В 2017 году президент России Владимир Путин уже обвинял Соединенные Штаты в желании ликвидировать договор ДРСМД. Он заявил, что Вашингтон использует для тестирования своих систем ПВО ракеты, которые сходны с запрещенными по этому соглашению.

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Демченко.
Теги: РСМД
Главное
Волож впервые отреагировал на сообщения о возможной продаже «Яндекса» Бизнес
Материалы по теме
Песков прокомментировал возможность обсуждения ДРСМД Путиным и Болтоном Политика
Горбачев прокомментировал отказ США от ДРСМД словами «не от большого ума» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter