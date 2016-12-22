Кремль ответил на решение США выйти из ДРСМД

Решение США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) вызывает в Кремле обеспокоенность, заявил Дмитрий Песков. По его словам, это решение «делает мир более опасным»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, ранее Москва «достаточно экспертно» доказывала, что именно США «размывают основные положения этого договора», так как устанавливают антиракеты, «способные быть не только перехватчиками, но и ракетами малой и средней дальности, а также используют ударные беспилотники, которые де-факто являются не чем иным, как ракетами малой и средней дальности».

«То есть мы категорически не согласны с тем, что Россия нарушает РСМД», — подчеркнул Песков.

Намерение США выйти из договора вызывает в Кремле обеспокоенность. ​«Подобные шаги сделают мир более опасным», — считает Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в самом договоре прописана процедура выхода из соглашений и пока США не предпринимали действий, которые там перечислены. Он также отметил, что выход Вашингтона из этого соглашения будет обсуждаться во время встречи секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном 22 октября в Москве.

О намерении США выйти из договора 1987 года, ограничивающего производство, использование и хранение баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, президент Дональд Трамп объявил 21 октября. Свое решение он мотивировал тем, что Москва нарушает его положения. О нарушении договора Россией ранее говорили глава Пентагона Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Нарушающим условия договора вооружением на Западе считают комплекс 9М729 (SSC-8). В Москве подчеркивают, что он соответствует договору.

После заявления Трампа замглавы российского МИДа Сергей Рябков отметил, что действия Вашингтона подталкивают Москву к военному ответу. «Нам ничего не остается, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить», — сказал Рябков, отметив, что вопрос «слишком серьезный, чтобы его решать в режиме публичной полемики».

Отвечая на вопрос журналистов о потенциальном военно-техническом ответе России, Песков в ответ напомнил, что Путин неоднократно говорил о том, что слом положений РСМД вынуждает Россию принять меры по обеспечению безопасности. «Поскольку США уже не завуалированно, а напрямую начнут разработку собственных [наступательных] систем, Россия должна восстановить баланс в этой области», — пояснил Песков. ​

В 2017 году президент России Владимир Путин уже обвинял Соединенные Штаты в желании ликвидировать договор ДРСМД. Он заявил, что Вашингтон использует для тестирования своих систем ПВО ракеты, которые сходны с запрещенными по этому соглашению.