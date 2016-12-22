Шойгу призвал Европу понять последствия выхода США из договора по ракетам

По словам министра обороны, с серьезными последствиями прежде всего столкнется Европа, но не все европейцы это понимают

Сергей Шойгу (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Россию интересует реакция европейских стран на решение США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

В Европе также должны понимать последствия выхода США из договора, подчеркнул министр во время переговоров с главой Минобороны Греции Паносом Камменосом. По его словам, «не все в Европе понимают», что «в первую очередь» для континента они будут серьезными.

Шойгу заявил, что тема выхода США из договора должна широко обсуждаться в рамках НАТО и ЕС.

Лидеры стран Европы уже выражали беспокойство из-за ситуации с ДРСМД. Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркивал, что договор важен для европейской безопасности, сообщали в Елисейском дворце. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал договор одним из основных с точки зрения безопасности в Европе.

В последние годы Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий договора. 21 октября 2018 года Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует выйти из соглашения, сославшись на то, что его не соблюдает Москва.

Вскоре после этого в Россию приехал советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Как рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, Болтон на переговорах заявил, что выход из ДРСМД связан с появлением соответствующего оружия у азиатских стран.

ДРСМД был заключен в 1987 году между СССР и США после так называемого кризиса евроракет. В 1977 году Советский Союз развернул на своих западных границах подвижные ракетные комплексы «Пионер» (РСД-10), которые позволяли нанести удар по объектам НАТО в Европе за несколько минут. В ответ на это США направили на территорию стран НАТО свои ракетные комплексы «Першинг-2». Москва и Вашингтон в итоге в 1988 году договорились уничтожить все комплексы ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, способных летать на расстояние от 500 до 5500 км, и не развертывать такие комплексы впредь.