Суд оставил под стражей подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе

Верховный суд Башкирии оставил под арестом трех бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя, сообщил РБК помощник судьи Вадим Хабиров.

«Мера пресечения не изменена», — сообщил Хабиров.

Фигурантами данного дела являются бывший глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромачук и экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам — подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев.

По версии следствия, в ночь на 30 октября они изнасиловали девушку-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции. По данному факту было возбуждено уголовное дело об изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера группой лиц.

31 октября подозреваемых задержали, а на следующий день их уволили из МВД. Суд арестовал подозреваемых до 31 декабря.