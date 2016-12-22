Суд арестовал 100 руб. на счету Шестуна по делу об ущербе на 62 млн руб.

Басманный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство следствия и арестовал счет, на котором размещены средства экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, подозреваемого в мошенничестве с ущербом в 62 млн руб., передает «РИА Новости».

Арестованы деньги Шестуна на счету в банке ВТБ «в сумме 100 руб.». Как отмечает «РИА Новости», следствие просило арестовать еще три счета, на которых нет средств, чтобы деньги, поступающие на них, были автоматически арестованы.

Шестуна арестовали в середине июня. По версии следствия, в 2008 году он незаконно передал компании «Центр» четыре участка земли площадью 10,3 га и нанес таким образом Серпуховскому району ущерб на сумму 62 млн руб.

Находясь под стражей, Шестун не смог принять участие в выборах главы Серпуховского района. Его супруга рассказала, что собранные в поддержку Шестуна подписи признали недействительными, поскольку не были оплачены со специального избирательного счета.

В конце октября адвокат Шестуна Андрей Гривцов заявил РБК, что его подзащитного пытался убить сокамерник в СИЗО «Лефортово». Федеральная служба исполнения наказаний позже сообщила, что между Шестуном и его сокамерником произошел конфликт, после которого их разместили в разных камерах.