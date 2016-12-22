ФСИН опровергла сведения о нападении сокамерника на Шестуна в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла информацию о драке, возникшей между экс-главой Серпуховского района Александром Шестуном и его сокамерником. Об этом сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.

«Между обвиняемым Шестуном А.В. и содержащимся с ним в одной камере лицом после отбоя возник конфликт на бытовой почве, в результате которого завязалась словесная перепалка», — пояснили во ФСИН. Там также указали, что в настоящее время Шестун и его сокамерник содержатся отдельно. Причины и обстоятельства возникновения конфликта изучаются, проводится проверка.

Накануне адвокат Шестуна Андрей Гривцов рассказал РБК, что в СИЗО «Лефортово» была предпринята попытка убить его подзащитного. По словам самого экс-главы Серпуховского района, сокамерник «стал на него бросаться, кричал, что он его убьет». Адвокат уточнил, что Шестун до сих пор содержится в одной камере с напавшим на него человеком. По словам Гривцова, это 26-летний уроженец Узбекистана, который обвиняется в терроризме.

Шестуна арестовали в середине июня по подозрению в незаконном выделении четырех земельных участков в деревне Борисово. Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Ущерб от его действий следствие оценивает в 62,8 млн руб.