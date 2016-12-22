Главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну окончательно отказали в участии в выборах из СИЗО, несмотря на позицию главы ЦИК Эллы Памфиловой. Об этом РБК сообщила его жена Юлия Шестун.

«Как и следовало ожидать, все подписи, собранные в его пользу, признали недействительными, так как подписные листы были оплачены не со специального избирательного счета», — рассказала она. При этом Юлия Шестун добавила, что доверенность для открытия счета не выдали ни СИЗО-5, ни СИЗО-2, ни следствие, которое обещало в суде предоставить свое разрешение.

Она сообщила, что в ближайшие дни это решение будет обжаловано в суде. «И мы намерены идти и до Верховного, и до Конституционного суда», — добавила Шестун.

Она подчеркнула, что подписи — как ее, так и ее мужа — проверялись специально присланным экспертом из области. При этом местные эксперты не привлекались. «Есть информация, что юристы технических кандидатов на главу [района] только и ждут отмашки, для того чтобы начать подавать иски портив меня», — сказала Шестун.

Главу Серпуховского района Александра Шестуна задержали в середине июня по делу о передаче четырех земельных участков компании ООО «Центр» в 2008 году. Следствие полагает, что в связи с передачей участков площадью 10,3 га Серпуховскому району нанесли ущерб в размере 62 млн руб. Басманный суд арестовал Шестуна до 13 августа.

При этом 9 сентября пройдут выборы главы Серпуховского района, в которых Шестун планировал принять участие. В июле арестованного перевели в следственный изолятор «Лефортово», в связи с чем у него возникли трудности с оформлением и подачей необходимых для регистрации на выборы документов. Председатель ЦИК Памфилова обратилась в Генпрокуратуру. Она полагает, что избирательные права Шестуна были нарушены.

В конце июля Александр Шестун объявил голодовку.

Позднее жена Юлия Шестун сама стала кандидатом на должность главы Серпуховского района. Она рассказала РБК, что получила соответствующее удостоверение.