Адвокат Шестуна рассказал о нападении на его подзащитного в СИЗО

Экс-глава подмосковного Серпуховского района Александр Шестун рассказал, что в изоляторе «Лефортово» была предпринята попытка его убить. Об этом РБК сообщил адвокат Шестуна Андрей Гривцов.
«Шестун мне сообщил, что вчера, 23 октября в 22:15, после отбоя, он уже лег спать. Сокамерник стал на него бросаться, кричал, что он его убьет, что «сейчас прольется кровь», размахивая ложкой, которая была заострена», — рассказал адвокат.
Как рассказал Гривцов, сокамерника Шестуна «еле успокоили» и увели из камеры, но Шестун до сих пор содержится в одной камере с напавшим на него человеком. Адвокат подчеркнул, что по мнению Шестуна, это нападение сокамерника на него связано с ранее данными показаниями на сотрудников ФСБ.
В разговоре ТАСС адвокат экс-главы района уточнил, что нападавший является 26-летним уроженцем Узбекистана, «профессиональным бойцом без правил», которого обвиняют в терроризме. Защитник также сообщил, что причиной конфликта стала то, что Шестун попросил сокамерника не будить его по ночам.
Гривцов добавил, что его подзащитный подал заявление в администрацию СИЗО, в котором рассказал о произошедшем, но пока ответа не получил.
РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.
Шестун был арестован в середине июня. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия). Экс-глава Серпуховского района подозревается в незаконном выделении четырех земельных участков в деревне Борисово. Следствие оценило ущерб от его действий в 62,8 млн руб.