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Глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку в СИЗО
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Глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку в СИЗО
Общество, 17:55
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Глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку в СИЗО

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун прекратил голодовку в СИЗО «Матросская Тишина» по рекомендации врачей. Об этом сообщила РБК его жена Юлия Шестун.

«После госпитализации в понедельник врачи сказали ему: «либо ты прекращаешь голодовку, либо состояние ухудшится». Резко прервать голодовку невозможно, он начал из нее постепенно выходить. Первые дни — соки, потом овощные пюре, но вчера он попробовал поесть, ему стало плохо», — сказала Шестун.

Она добавила, что ее муж до этого 30 дней пил только воду. «Выглядит он очень плохо, потерял около 20 кг», — добавила Шестун.

В понедельник, 27 августа, Шестун был госпитализирован в больницу СИЗО «Матросская Тишина», потому что у него ухудшилось состояние из-за голодовки и обострилось хроническое заболевание. Шестун начал голодовку в конце июля. 

Глава Серпуховского района был задержан в середине июня по делу о превышении должностных полномочий, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как полагают следователи, в 2008 году он передал четыре земельных участка площадью 10,3 га компании «Центр». По данным следствия, таким образом Серпуховскому району было нанесен ущерб в размере 62 млн руб. 

В августе  Шестуну окончательно отказали в участии в выборах из СИЗО. Как пояснила его жена, все подписи, собранные в его пользу, признали недействительными, так как подписные листы были оплачены не со специального избирательного счета.

Теги: голодовка , Заключенные , Подмосковье
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