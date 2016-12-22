Бортников призвал «что-то делать» с радикализацией молодежи

ФСБ направит руководству страны предложение по борьбе с радикализацией молодежи, заявил директор службы Александр Бортников на совещании глав правоохранительных органов. Об этом сообщает «РИА Новости».
«С этим надо что-то делать. Времени у нас нет. Надо принимать соответствующие меры», — сказал Бортников.
Он пообещал, что спецслужбы будут работать в этом направлении вместе с органами государственной власти, а также с гражданским обществом и школой, «где происходит достаточное количество таких проявлений».
«Это такой «замес» — нацистский, анархистский, левый, правый, исламистский», — отметил Бортников. По его словам, носители различных радикальных идей объединяются в группы, цель которых — противодействие власти методом вооруженной борьбы.
31 октября 17-летний юноша взорвал бомбу в здании управления ФСБ в Архангельске. Подросток погиб, трое сотрудников службы были ранены. Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте и незаконном ношении боеприпасов. По данным газеты «Коммерсантъ», подросток придерживался анархистских взглядов.
Общавшегося с погибшим молодым человеком подростка из Москвы задержали 2 ноября, при обыске у него дома нашли взрывное устройство. Против него возбудили дело о незаконном хранении и изготовлении оружия.