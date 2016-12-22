СК проверит участие взорвавшего УФСБ подростка в запрещенных организациях

Следственный комитет проверит информацию о возможном участии несовершеннолетнего, устроившего взрыв в здании архангельского УФСБ, в деятельности запрещенных организаций. Об этом РБК сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Также следователи изучат его круг общения, отношения в семье и обстановку в техникуме. По месту жительства подозреваемого проводятся обыски, допрашиваются его родственники, также назначены судебно-медицинская и другие экспертизы.

Взрыв в управлении ФСБ в Архангельске произошел утром 31 октября. По предварительным данным, его устроил 17-летний местный житель. Он достал из сумки предмет, который затем взорвался у него в руках. В результате погиб он сам и пострадали трое сотрудников ФСБ.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) и незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК). Дело расследует центральный аппарат СК.