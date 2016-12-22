Кремль назвал «головной болью» США расследование о вмешательстве в выборы

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера вероятного вмешательства России в президентские выборы — «головная боль американских коллег». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«До сих пор то, что смогла спродуцировать комиссия, — это голословные обвинения. Мы не имеем никакого отношения к этому и не хотели бы иметь», — сказал Песков.

На вопрос о том, как в Кремле оценивают состоявшееся накануне увольнение генпрокурора США Джеффа Сешнса, пресс-секретарь ответил: «Это не наш вопрос, это вопрос США».

Сешнс стал генпрокурором в феврале 2017 года, при нем Мюллер был назначен на пост спецпрокурора, расследующего дело о вмешательстве в выборы. Сешнс взял самоотвод от расследования данных о вмешательстве России в выборы в США и о связях команды Трампа с Москвой. Позднее выяснилось, что Сешнс соврал под присягой об отсутствии контактов с россиянами — на деле генпрокурор связывался с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком. В заявлении об увольнении Сешнс написал, что покидает пост по просьбе главы государства.

Американские спецслужбы с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Президент США Дональд Трамп в июле 2018 года согласился с выводами спецслужб о том, что вмешательство России в выборы состоялось. Ранее Трамп называл это расследование «охотой на ведьм» и «американским позором», при этом отрицая свою связь с Москвой. В России также неоднократно отвергали обвинения о вмешательстве в американские выборы. В конце октября Трамп пообещал дать Мюллеру письменные ответы на вопросы по «российскому делу».