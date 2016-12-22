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Лондон не нашел доказательств эффективности «российского вмешательства»
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Лондон не нашел доказательств эффективности «российского вмешательства»
Политика, 04:49
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Лондон не нашел доказательств эффективности «российского вмешательства»
Правительство Британии ответило на опасения парламента об угрозе «вмешательства России». В Лондоне признали, что реальных свидетельств успеха попыток вмешательства найдено не было, хотя Москва и ведет кампанию по дезинформации
Фото: Joel Ryan / AP

Британский кабинет министров подготовил ответ на рекомендации парламента, рекомендовавшего обратить особое внимание на российские попытки оказать влияние на политику в Великобритании. В правительстве отметили, что свидетельств какого либо результативного иностранного вмешательства на настоящий момент нет.

Доклад об угрозе «фейковых новостей» и иностранного вмешательства был подготовлен в июле Комитетом по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ парламента Великобритании. По итогам отчета парламент подготовил 52 рекомендации для правительства. Однако в кабмине большую часть из них исполнять отказались.

Четыре рекомендации парламента относились к вероятным попыткам России вмешаться во внутриполитические процессы в Великобритании с помощью кибератак, фейковых новостей и дезинформации.

В частности, парламентарии напомнили кабмину, что в ноябре 2017 года премьер Тереза Мэй обвинила Россию во вмешательстве в выборы.

«С момента атаки в Солсбери в марте мы зафиксировали распространение Россией по меньшей мере 38 ложных и вводящих в заблуждение новостей, связанных с этим событием. В то же время, мы хотим вновь подчеркнуть, что у правительства нет доказательств того, что дезинформация со стороны иностранных акторов, в том числе и России, оказала влияние на демократические процессы в Великобритании», — говорится в ответе правительства.

Вместе с тем, британский кабинет министров отметил, что Лондон продолжает сотрудничать с иностранными партнерами с целью противодействия кампании дезинформации со стороны России. Кроме того, на меры по борьбе с вмешательством правительство намерено в ближайшие пять лет потратить 100 млн фунтов стерлингов на противодействие российской политике. Эти средства будут направлены на изучение киберугроз и работу с неправительственными организациями.

«Правительство будет следить за враждебной деятельностью государств в Интернете и будет предпринимать дальнейшие шаги в соответствии с нашей приверженностью поддерживать свободу слова и Общий регламент по защите данных — выявлять и сдерживать враждебную дезинформацию», — заключили в кабмине.

В начале октября Financial Times сообщила, что российская военная разведка в июле 2015 года совершила кибератаку на британский исламский телеканала Islam Channel. «У них был полный контроль. Они могли видеть все, что мы делали. Много недель мы не могли отсылать или получать электронную почту. Мы чувствовали себя беспомощными», — заявил источник газеты. По его словам, последствия кибератаки длились пять месяцев, пока ликвидировать их не помогла британская разведка.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: вмешательство России , Великобритания
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