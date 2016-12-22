Ливийский маршал приехал в Минобороны на встречу с Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в среду, 7 ноября, встретился в здании ведомства в Москве с командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

В министерстве рассказали, что Лавров и Хафтар обсудили вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также борьбу с терроризмом и урегулирование кризиса в Ливии.

В октябре газета The Sun сообщила о переброске в Ливию «нескольких десятков» военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее ГРУ). Кроме того, по данным издания, Россия поставляет Хафтару тяжелое вооружение и создала две базы в городах Тобрук и Бенгази.

Присутствие в Ливии российских военных подтвердили источники РБК, близкие к Минобороны и ливийским властям. В российском посольстве в Ливии статью The Sun опровергли.

Представитель дипмиссии заявил «РИА Новости», что такие сообщения рассматривает как «новую попытку перенести ответственность за разрушенную страну и разрушенные жизни миллионов ливийцев на Россию».