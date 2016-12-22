В МЧС предложили участить проверки торговых центров

МЧС предлагает повысить категорию риска торговых центров и проводить плановые проверки на таких объектах раз в два года, сообщается на сайте министерства.

В МЧС рассказали, что подготовили проект постановления правительства, согласно которому со «значительной» на «высокую» изменится категория риска для торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей.

Сейчас проверки на таких объектах проводят раз в три года, в МЧС предлагают проводить их каждые два года.

В министерстве добавили, что считают необходимым добавить новую категорию– «чрезвычайно высокого риска», под которую попадут опасные и социально значимые объекты. Проверки в таких местах МЧС предлагает проводить ежегодно.

После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в марте, в результате которого погибли 60 человек, МЧС организовало массовую проверку торговых центров. В июне из-за обнаруженных нарушений закрыли около 400 ТЦ. По итогам проверки в МЧС сообщили, что выявили свыше 280 тыс. нарушений правил пожарной безопасности.