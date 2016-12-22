МЧС назвало дату окончания проверок ТЦ после пожара в «Зимней вишне»

МЧС закончит общероссийские проверки пожарной безопасности в торговых центрах и других местах массового скопления людей 25 июля, заявил директор департамента надзорной деятельности ведомства Ринат Еникеев, сообщает ТАСС.

«Проверки завершатся 25 июля. 30 июля будет представлен доклад в правительство», — пояснил он. По его словам, проверки прошли 90% объектов.

В начале июля стало известно, что МЧС продлило до 30 июля проверки по всей стране, начавшиеся в марте, после пожара в ТЦ в Кемерово. На начало месяца остались непроверенными около 90 тыс. объектов: торгово-развлекательные центры, кинозалы, детские игровые зоны.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в конце марта, его жертвами стали 60 человек, большинство из которых — дети.

