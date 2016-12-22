Суд арестовал экс-сотрудницу Госстройнадзора по делу «Зимней вишни»

Бывшая сотрудница Госстройнадзора Кемеровской области Светлана Шенгерей арестована по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» до 13 ноября. Об этом сообщается на сайте Центрального суда Кемерово.

Следователи предъявили женщине обвинения по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, Шенгерей в 2014 году вступила в сговор со своей начальницей Танзилей Комковой, другой фигуранткой этого дела, чтобы скрыть выявленные во время реконструкции ТРЦ нарушения. За это, по данным Следственного комитета, Комкова помогла Шенгерей с покупкой квартиры. Всего по делу проходят 12 фигурантов.

ТРЦ «Зимняя вишня» сгорел 25 марта, при пожаре погибли 60 человек, большинство из них — дети. После трагедии МЧС проверило 90 тыс. ТЦ по всей России, по итогам проверок ведомство сообщило о 280 тыс. нарушений пожарной безопасности.