«Нафтогаз» подал иск к правительству Украины на 6,6 млрд гривен

Компания «Нафтогаз Украины» попросила Хозяйственный суд Киева взыскать с украинского правительства компенсацию в размере более 6,63 млрд гривен ($236 млн) за поставку газа населению по ценам ниже рыночных. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на постановление суда.

По данным издания, компания подала иск в октябре текущего года. Обоснованием стало бездействие правительства, которое «заключается в неопределенности источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа». Суд принял иск к рассмотрению 3 октября.

В середине октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цены на газ в стране увеличатся на 23,5%. Это произошло по требованию Международного валютного фонда, которое стало условием передачи Украине нового денежного транша.

С 1 ноября «Нафтогаз» поднял цены на газ для населения Украины до 7482 гривен за 1 тыс. куб. м с учетом НДС (17,4 тыс. руб.).