В МВФ объяснили необходимость повышения Киевом цен на газ для украинцев

Цена на газ для населения должна быть такой же, как и для импортеров, иначе это может послужить причиной коррупции, уверены в МВФ. С 2014 года цена газа для украинцев в рамках сотрудничества с организацией выросла в 9,5 раза

Йоста Люнгман (Фото: Представительство МВФ в Украине)

Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман объяснил, почему украинским властям необходимо поднять цены на газ для населения. Об этом он рассказал в интервью изданию «Новое время».

Ранее для получения следующего транша МВФ выдвинул Киеву ряд требований, среди которых было «урегулирование цен на газ».

«Разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции», — пояснил Люнгман, подчеркнув, что газ, например, «можно купить по более низкой цене для домохозяйств, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, при этом прикарманив разницу».

Кроме того, продажа газа по цене ниже рыночной, по мнению постпреда МВФ, неэффективна и для бедных, экономически уязвимых домохозяйств. Из-за этого получается, что богатые люди с большими домами, потребляющими много газа, становятся доминирующими бенефициарами схемы с более дешевым газом для населения, отметил Люнгман.

«Отправной точкой» в данном случае, по его словам, «должна быть реализация газа по рыночной цене, с тем чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий». «При этом важно удостовериться и контролировать, чтобы получателями субсидий были действительно необеспеченные и наиболее нуждающиеся в них домохозяйства», — уточнил глава представительства Международного валютного фонда на Украине.

Ранее МВФ выдвинул Киеву условия для выдачи очередного кредита стране. Среди них назывались создание антикоррупционного суда, принятие закона о приватизации и урегулирование цен на газ. В ноябре прошлого года президент Украины Петр Порошенко извинялся перед украинцами за меры жесткой экономии, которые предпринимают власти ради получения кредитов МВФ. «Критически важной для нас была и все еще остается поддержка Международного валютного фонда. А фонд никогда не выписывает сладких лекарств», — говорил тогда Порошенко.

В то же время в январе премьер Украины Владимир Гройсман обещал украинцам, что в отопительном сезоне 2017-2018 годов повышения цены на газ не будет. «То, что ставит условием МВФ, — это вопрос формирования цены на газ, и мы сегодня находимся в диалоге с точки зрения поиска оптимальной справедливой формулы. Как обещал, я хочу еще раз подтвердить, в этом отопительном сезоне никаких вопросов относительно повышения цены на газ правительством принято не будет. Я сдержу это слово. Все, что касается новой формулы,​ — мы сейчас в диалоге», — отметил премьер.

В марте 2015 года совет директоров МВФ одобрил рассчитанную на четыре года программу помощи Украине. Общая сумма программы, как отмечала глава МВФ Кристин Лагард, должна составить $17,5 млрд. Последний раз Укарина получала деньги от МВФ в рамках этой программы в сентябре минувшего года. Транш тогда составил $1 млрд.