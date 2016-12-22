«Нафтогаз» утвердил повышение цен на газ для украинцев

«Нафтогаз» обнародовал новые цены на газ для украинского населения и предприятий. Они начнут действовать с 1 ноября. Об этом сообщается на сайте компании.

В сообщении говорится, что цена на газ для всех категорий потребителей составит 7482 грн за 1 тыс. куб. м с учетом НДС (17,4 тыс. руб.).

«Указанная цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 грн, для предприятий ТКЭ — 8361,85 грн», — отметили в пресс-службе.

В середине октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цены на газ для украинских потребителей с 1 ноября увеличатся на 23,5%. В настоящее время с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, она составляет 6958 грн за 1 тыс. куб. м (16,3 тыс. руб.).

28 октября стало известно, что украинское правительство повысит цену на газ в три этапа в период с ноября 2018 по май 2020 года. После ноябрьского повышения во второй раз цена на газ увеличится в период с 1 мая по 31 декабря 2019 года. Третье увеличение произойдет с 1 января по 1 мая 2020 года.