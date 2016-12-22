Рада объяснила необходимость «шокового» повышения газовых тарифов

Председатель Верховной рады Андрей Парубий прокомментировал решение украинского правительства повысить цену на газ для населения на 23,5%. Заявление спикера Рады опубликовано на сайте парламента.

По его словам, повышение цены на газ — решение неизбежное, так как от этого зависит поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Парубий отметил, что в настоящее время финансовая помощь от МВФ очень нужна Киеву.

Он подчеркнул, что такие «шоковые реформы» часто встречают негативную реакцию со стороны населения, однако крайне необходимы для правительства. «Это решение необходимо для недопущения на Украине экономического кризиса. Дорогие соотечественники, для ясного понимания современной ситуации стоит вспомнить, что впервые международное обязательство о выравнивании цены на газ Украина взяла еще в 2008 году. С тех пор эти обязательства отражены во всех меморандумах с МВФ», — заключил он.

Цены на газ для украинских потребителей с 1 ноября увеличатся на 23,5%. Об этом 19 октября на заседании кабинета министров заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Позднее стало известно, что МВФ достиг соглашения с властями Украины о предоставлении стране $3,9 млрд.