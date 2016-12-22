Власти Украины заявили о повышении цен на газ для населения на 23,5%

Инициатива вступит в силу с начала ноября. Соответствующее решение приняло украинское правительство, объявил премьер Владимир Гройсман. Эту меру он назвал компромиссной — МВФ требовал увеличить цену на газ для населения на 60%

Фото: РИА Новости

Цены на газ для украинских потребителей с 1 ноября увеличатся на 23,5%, заявил на заседании кабинета министров украинский премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает «112 Украина». Заседание, посвященное повышению цен, по информации УНИАН, было проведено в экстренном порядке. Решение увеличить стоимость газа для населения члены кабмина приняли единогласно, замечает «112 Украина».

Поднять эти цены от Киева ранее требовал ​Международный валютный фонд (МВФ). Подобное условие он называл в числе необходимых для передачи Украине следующего денежного транша.​

«Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно. Но хочу сказать, что мы начинали переговоры [с МВФ] с того, чтобы выровнять цены [до уровня рыночных] <...> и повысить [их] от действующей цены на 60%, — напомнил Гройсман, подчеркнув, что «в результате переговоров и компромисса» стороны нашли другой подход.​ — Цены на газ с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров».

Таким образом, цена на газ с ноября будет установлена на уровне 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (20 тыс. руб.), отмечает «112 Украина». Сейчас, по данным УНИАН, с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, она составляет 6958 грн за 1 тыс. куб. м (16,3 тыс. руб.).

Условия для выдачи очередного кредита Украине Международный валютный фонд выдвинул в прошлом году. Среди них содержался пункт о необходимости урегулировать цены на газ. Глава представительства МВФ на Украине Йост Люнгман позже отметил, что «разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции». Например, «можно купить [газ] по более низкой цене для домохозяйств, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, прикарманив разницу». Именно поэтому, по мнению представителя фонда, Киев должен был выровнять цены на газ.​

Президент Украины Петр Порошенко извинился перед гражданами страны за меры жесткой экономии, которые предпринимают власти ради получения кредитов МВФ. «Критически важной для нас была и все еще остается поддержка Международного валютного фонда. А фонд никогда не выписывает сладких лекарств», — отметил глава государства.

Программу помощи Украине, рассчитанную на четыре года, руководство МВФ одобрило в марте 2015 года. Общая сумма, как отметила глава МВФ Кристин Лагард, должна составить $17,5 млрд. В последний раз Киев получил деньги от фонда в сентябре прошлого года. Размер транша составлял $1 млрд.