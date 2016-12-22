Власти Украины заявили о повышении цен на газ для населения на 23,5%

Цены на газ для украинских потребителей с 1 ноября увеличатся на 23,5%, заявил на заседании кабинета министров украинский премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает «112 Украина». Заседание, посвященное повышению цен, по информации УНИАН, было проведено в экстренном порядке. Решение увеличить стоимость газа для населения члены кабмина приняли единогласно, замечает «112 Украина».
Поднять эти цены от Киева ранее требовал Международный валютный фонд (МВФ). Подобное условие он называл в числе необходимых для передачи Украине следующего денежного транша.
«Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно. Но хочу сказать, что мы начинали переговоры [с МВФ] с того, чтобы выровнять цены [до уровня рыночных] <...> и повысить [их] от действующей цены на 60%, — напомнил Гройсман, подчеркнув, что «в результате переговоров и компромисса» стороны нашли другой подход. — Цены на газ с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров».
Таким образом, цена на газ с ноября будет установлена на уровне 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (20 тыс. руб.), отмечает «112 Украина». Сейчас, по данным УНИАН, с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, она составляет 6958 грн за 1 тыс. куб. м (16,3 тыс. руб.).
Условия для выдачи очередного кредита Украине Международный валютный фонд выдвинул в прошлом году. Среди них содержался пункт о необходимости урегулировать цены на газ. Глава представительства МВФ на Украине Йост Люнгман позже отметил, что «разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции». Например, «можно купить [газ] по более низкой цене для домохозяйств, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, прикарманив разницу». Именно поэтому, по мнению представителя фонда, Киев должен был выровнять цены на газ.
Президент Украины Петр Порошенко извинился перед гражданами страны за меры жесткой экономии, которые предпринимают власти ради получения кредитов МВФ. «Критически важной для нас была и все еще остается поддержка Международного валютного фонда. А фонд никогда не выписывает сладких лекарств», — отметил глава государства.
Программу помощи Украине, рассчитанную на четыре года, руководство МВФ одобрило в марте 2015 года. Общая сумма, как отметила глава МВФ Кристин Лагард, должна составить $17,5 млрд. В последний раз Киев получил деньги от фонда в сентябре прошлого года. Размер транша составлял $1 млрд.