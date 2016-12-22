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Вице-мэр Сочи подал в отставку на фоне коррупционного скандала
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Вице-мэр Сочи подал в отставку на фоне коррупционного скандала
Общество, 14:52
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Вице-мэр Сочи подал в отставку на фоне коррупционного скандала

Заместитель мэра Сочи Эдуард Волков подал в отставку по собственному желанию, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что Волков написал заявление «в связи с переходом на другое место работы». В администрации он курировал блок организационно-кадровых вопросов.

Охота на вице-мэров: чем обернется спецоперация силовиков в Сочи
Политика

Ранее Краснодарский суд арестовал заместителя мэра Сочи Ивана Бомбергера, который подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 186 УК РФ). В его офисе, а также в офисах директора МУП «Водоканал» Сочи Сергея Винарского и руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова прошли обыски.

В середине октября Басманный суд на два месяца арестовал бывшего первого заместителя главы Сочи Сергея Юрина. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

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Теги: Сочи , Чиновники
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