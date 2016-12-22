Охота на вице-мэров: чем обернется спецоперация силовиков в Сочи

В Сочи высадился очередной десант федеральных силовиков, которые задержали ряд местных чиновников во главе с вице-мэром Иваном Бомбергером — всех по делам, связанным с масштабными нарушениями в работе городского стройкомплекса

Иван Бомбергер (Фото: gs-sochi.ru)

​Еще один вице-мэр

Утром в среду, 24 октября, сотрудники ФСБ, Следственного комитета России и Росгвардии задержали исполняющего обязанности мэра Сочи Ивана Бомбергера и ряд чиновников городской администрации — всех в связи с нарушениями в работе городского стройкомплекса. «Обыски и задержания проходили по 23 адресам в Сочи», — сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования.

Вице-мэра, замещавшего находящегося в отпуске главу города Анатолия Пахомова, подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК), сообщил через несколько часов после задержания Бомбергера и нескольких его коллег Следственный комитет России. Бомбергер стал пятым из числа нынешних и бывших заместителей Пахомова, задержанных за последний год.

Кадры обысков в квартире и.о. мэра и ряда его подчиненных показал телеканал «Россия 24». В сюжете госканала вице-мэр в трусах встречает следователей. На вопрос корреспондента, понимает ли он, что происходит, Бомбергер отвечает: «Прекрасно понимаю».

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина «в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования» уголовное дело Бомбергера передали в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. Бастрыкин также поручил проверить законность других принятых вице-мэром решений.

Дома вне правил

Следователи уверены, что Бомбергер выдал незаконное разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса. Комплекс был построен «в границах охранной зоны линии электропередач», что создало угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, а также могло стать причиной для прекращения подачи электроэнергии.

Среди задержанных — руководитель департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Владимир Малов, которого подозревают в халатности. По данным следствия, в сентябре 2016 года он не проверил на соответствие требованиям технических и градостроительных регламентов результаты инженерных изысканий при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома и согласовал мировое соглашение с застройщиком. При этом дом не был достроен и оборудован противопожарной системой.

Кроме того, задержан директор сочинского МУП «Водоканал» Сергей Винарский, который заключил договор на подключение воды к многоквартирному дому на безвозмездной основе.

Следователи также возбудили новое дело в отношении первого вице-мэра Мугдина Чермита. Как полагает следствие, он необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, который подлежал сносу. Чиновник был арестован в апреле этого года по подозрению в превышении полномочий.

«Подрыв позиций мэра»

Как сообщил «РБК Краснодар» источник в местных органах власти, главу Сочи Анатолия Пахомова, находящегося в отпуске, 24 октября вызвал к себе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Мэр города ушел в запланированный отпуск 5 октября и должен бы​​л вернуться на работу в понедельник, но пока не приступил к своим обязанностям, рассказал РБК другой источник, близкий к администрации города. Пахомов не ответил на звонки и сообщения РБК.

Пресс-секретарь главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева Галина Жукова сказала РБК, что губернатор «в курсе происходящего». «Губернатор всегда говорил, что, если есть подозрение на преступление, неприкасаемых быть не может ни в одной из ветвей власти», — отметила Жукова.

Это вторая волна антикоррупционной кампании в Сочи, отмечает политолог Ростислав Туровский. «Она началась полгода назад — именно тогда прошли первые аресты и уголовные дела в отношении ведущих чиновников администрации Сочи», — напоминает эксперт. Бывший замглавы Сочи Юрий Паламарчук и главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок были задержаны в апреле.

Ключевой политический вопрос заключается в том, как это повлияет на позиции Анатолия Пахомова, поскольку очевидно, что, хотя дела заводятся на заместителей, это подрывает позиции всей городской власти, говорит Туровский. По его мнению, вероятность того, что Пахомову удастся продлить свои полномочия, невелика — все идет к смене руководства города.

«Трудно сказать, угрожает ли что-то лично Пахомову. В отличие от заместителей мэр Сочи — фигура политическая и в неформальной российской иерархии очень важная, учитывая статус города как летней столицы России. Поэтому решение по возможной замене руководства города должно приниматься на федеральном уровне, вероятно, при учете интересов Кондратьева и, возможно, [бывшего губернатора Краснодарского края Александра] Ткачева», — уверен эксперт.

Анатолий Пахомов (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Срок полномочий Пахомова истекает в 2019 году. Пахомов избрался мэром Сочи в 2009 году на прямых выборах, в 2014 году переизбрался — за год до отмены прямых выборов мэра города. Туровский напоминает, что Пахомов примыкал к команде Александра Ткачева, который возглавлял регион в 2001–2015 годах и продвигал Пахомова на различные ключевые должности и в конце концов помог ему избраться мэром. «Он представляет старую региональную команду, которая постепенно утрачивает свои позиции при нынешнем губернаторе Кондратьеве», — считает политолог.

Депутат Госдумы Юрий Напсо, комментируя задержания в Сочи, подчеркнул, что знает Пахомова и его заместителей как «профессиональных и исполнительных чиновников»: «люди провели Олимпиаду без сучка без задоринки» и достойно справлялись с управлением городом. «Я живу в Сочи 25 лет. Такого мэра в Сочи еще не было», — считает парламентарий. При этом он отметил, что окончательную оценку происходящему даст суд.

Волна за волной

Во время первого, апрельского этапа антикоррупционной зачистки в Краснодарском крае прошла спецоперация при участии 500 сотрудников силовых ведомств — ФСБ, Росгвардии, МВД и Следственного комитета, говорилось в сообщении Генеральной прокуратуры. Тогда были задержаны 15 человек и выявлены 116 фактов уголовно наказуемых деяний в строительной сфере Краснодарского края.

В отношении Мугдина Чермита было возбуждено уголовное дело в связи с незаконной выдачей разрешения на возведение жилого комплекса стройкомпанией «Остринский». Под стражей оказался бывший заместитель главы района Сочи Юрий Паламарчук, который отвечал за ЖКХ. Его подозревают в том, что он в феврале 2016 года заключил договор на обработку и вывоз мусора по завышенной стоимости, сообщал РБК.

Среди задержанных оказался и руководитель департамента имущественных отношений Сочи Владимир Пермяков. По версии следствия, он превысил полномочия при согласовании приобретения за счет бюджета квартир для детей-сирот в 2012 году.

В конце апреля прокуратура Краснодарского края проверила прокуратуру Центрального и Адлерского районов Сочи. По итогам проверки были уволены три сотрудника надзорного ведомства, которые оказались причастны к преднамеренному банкротству олимпийских объектов.

Вторая волна задержаний и обысков пришлась на октябрь этого года. 17 октября оперативники ФСБ совместно с бойцами Росгвардии и следователями СКР задержали первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина и директора АНО «Росгонки» (организатора российского этапа гонок Formula 1) Анатолия Рыкова, в прошлом также вице-мэра города, — давних членов команды Пахомова, перешедших за ним в администрацию Сочи из мэрии Анапы. На чиновников завели дело по ч. 6. ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) на основании материалов проверки, представленных ФСБ России.

По делу также проходят замначальника департамента экономики и стратегического развития мэрии Сочи Александр Иванов, юристы Алексей Литвинов, Андрей Левентюк и Николай Гребенюк. Следователи проверяют их на причастность к получению взяток в размере 50 млн и 100 млн руб. от учредителя ООО «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова за выдачу разрешений на строительство жилых объектов.