Суд арестовал вице-мэра Сочи по делу о превышении полномочий

Краснодарский суд арестовал вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера, подозреваемого в превышении полномочий. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Против Бомбергера заведено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Следствие считает, что Бомбергер незаконно выдал разрешение на постройку жилкомплекса в границах охранной зоны ЛЭП. Следствие считает, что из-за этого могла возникнуть чрезвычайная ситуация техногенного характера, а также прекращена подача электроэнергии.

Правоохранители провели обыски в офисах Бомбергера, а также директора МУП «Водоканал» Сочи Сергея Винарского и руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова. В квартирах Винарского и Малова силовики обнаружили крупные суммы денег.

Винарский был арестован 25 октября, следствие считает, что он необоснованно заключил договор на подключение жилого дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе.

Против Малова завели уголовное дело по ст. 293 УК (халатность). Следствие предполагает, что он в сентябре 2016 года ввел в эксплуатацию жилой дом, не проведя проверку требований безопасности. Впоследствии выяснилось, что здание не было оборудовано системой пожарной безопасности.