ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,55 64,51 EUR Нал. 76,45 74,37 USD Бирж. 65,43 -0,39 EUR Бирж. 75,31 -0,12 USD ЦБ. 65,81 +0,09 EUR ЦБ. 75,32 -0,25 EUR/USD 1,15 +0,01 BTC/USD Бирж. 6564,00 -126,30 IMOEX 2344,79 -1,42% RTSI 1126,97 -1,16% Brent 80,16 +0,69% DJIA 25490,55 +0,44% Nasdaq 7483,23 -0,03%
Вице-мэра Сочи арестовали на два месяца по обвинению в коррупции
Лента новостей
МВФ и Украина договорились о новой программе помощи на $3,9 млрд 20:12, Финансы Борис Ротенберг подал в суд на скандинавские банки 20:04, Финансы ЦСКА одержал третью выездную победу подряд в чемпионате России 20:02, Спорт Медведев напомнил о жившем десятилетиями под санкциями СССР 20:00, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 19:55, РБК и Whirlpool Вице-мэра Сочи арестовали на два месяца по обвинению в коррупции 19:41, Общество В США закрыли банковские счета Crocus Group Араза Агаларова 19:39, Бизнес Число жертв взрыва на заводе в Ленобласти достигло двух человек 19:30, Общество Ассанж подал в суд на правительство Эквадора из-за запрета на общение 19:14, Политика 6 правил путешествия с друзьями 18:55, РБК и Билайн Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на каникулах 18:53, Общество Власти Украины заявили о повышении цен на газ для населения на 23,5% 18:53, Экономика Минфин США в очередной раз продлил срок продажи бумаг группы ГАЗ 18:51, Бизнес СК возбудил дело после взрыва под Гатчиной 18:46, Общество ЦБ поддержал дивидендные поблажки для банков 18:42, Финансы Киев изъял судно «Норд» в счет его содержания в порту 18:38, Политика Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 18:28, РБК и Мираторг В Ростуризме заявили о десятикратном сокращении задержек чартеров 18:27, Общество Спикер Рады подписал документ о введении санкций против украинских СМИ 18:16, Политика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 18:13, РБК и Barilla В Нидерландах впервые выдали паспорт с указанием нейтрального пола 18:11, Общество Поезд въехал в толпу во время праздника в Индии 18:07, Общество В России майнинг не будут облагать налогами 18:03, Крипто Чемпионат России по футболу. «Анжи» — ЦСКА. Онлайн 18:00, Спорт 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 17:57, РБК и Cordiant Взрыв завода пиротехники в Гатчине 17:55, Фотогалерея  У арестованных в Чехии россиян и вьетнамцев изъяли почти €8 млн 17:49, Общество Evraz Романа Абрамовича вложит $480 млн в производство рельсов в США 17:41, Бизнес
Вице-мэра Сочи арестовали на два месяца по обвинению в коррупции
Общество, 19:41
0
Вице-мэра Сочи арестовали на два месяца по обвинению в коррупции

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря», — сказал судья.

Ранее Юрину предъявили обвинения по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Однако прокурор выступил против ареста Юрина, отметив, что следствие не представило достаточных доказательств, указывающих на необходимость ареста, сообщил «Интерфакс».

Также суд 19 октября арестовал до 15 декабря обвиняемого в коррупции бывшего первого вице-мэра Сочи, директора АНО «Росгонки» Анатолия Рыкова и заместителя директора департамента и стратегического развития администрации Сочи Александра Иванова.

В Сочи задержали вице-мэра города и его предшественника
Политика

17 октября в Сочи задержали первого вице-мэра города Сергея Юрина и его предшественника, а ныне заместителя гендиректора АНО «Росгонки» Анатолия Рыкова. Об этом писали «Коммерсантъ» и «РБК Краснодар» со ссылкой на источники. В администрации Сочи прошли обыски.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 6. ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). Его фигурантами также являются замначальника департамента мэрии Сочи Александр Иванов, юристы Алексей Литвинов, Андрей Левентюк и Николай Гребенюк.

Теги: взятка , Сочи , арест
Главное
В США закрыли банковские счета Crocus Group Араза Агаларова Бизнес
Материалы по теме
В Сочи задержали вице-мэра города и его предшественника Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter