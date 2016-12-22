Вице-мэра Сочи арестовали на два месяца по обвинению в коррупции

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря», — сказал судья.
Ранее Юрину предъявили обвинения по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Однако прокурор выступил против ареста Юрина, отметив, что следствие не представило достаточных доказательств, указывающих на необходимость ареста, сообщил «Интерфакс».
Также суд 19 октября арестовал до 15 декабря обвиняемого в коррупции бывшего первого вице-мэра Сочи, директора АНО «Росгонки» Анатолия Рыкова и заместителя директора департамента и стратегического развития администрации Сочи Александра Иванова.
17 октября в Сочи задержали первого вице-мэра города Сергея Юрина и его предшественника, а ныне заместителя гендиректора АНО «Росгонки» Анатолия Рыкова. Об этом писали «Коммерсантъ» и «РБК Краснодар» со ссылкой на источники. В администрации Сочи прошли обыски.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 6. ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). Его фигурантами также являются замначальника департамента мэрии Сочи Александр Иванов, юристы Алексей Литвинов, Андрей Левентюк и Николай Гребенюк.