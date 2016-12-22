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Какие чиновники Сочи проходят по делу о коррупции
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Какие чиновники Сочи проходят по делу о коррупции
Общество, 15:05
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Какие чиновники Сочи проходят по делу о коррупции
В Сочи продолжаются обыски и задержания по делу о коррупции при строительстве жилых объектов. Задержаны несколько вице-мэров города, а также другие чиновники. Кто проходит по делу о получении и даче взяток — в обзоре РБК
Экс-заместитель мэра Сочи Анатолий Рыков
Фото: Сергей Кулаков / РИА Новости

17 октября был задержан Анатолий Рыков. На посту вице-мэра он курировал правовые вопросы. С августа занимал пост заместителя гендиректора АНО «Росгонки».

Как рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, 15 октября было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В материалах дела, по словам источника, речь идет об организованной группе, созданной Рыковым и адвокатом Алексеем Литвиновым. Фигурантами дела о получении взятки также являются замначальника департамента мэрии Сочи Александр Иванов, юристы Андрей Левентюк и Николай Гребенюк. Ранее РБК-Краснодарский край писал, что в августе 2010 года на территории Сочи и Краснодара они за взятки в особо крупном размере, в том числе деньгами и в виде предоставления имущественных прав от застройщиков многоквартирных домов, выдавали разрешения на строительство. Рыков был арестован до 15 декабря.

Заместитель директора департамента и стратегического развития администрации Сочи Александр Иванов (в центре)
Фото: gs-sochi.ru
Также проходит по уголовному делу по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)
Первый вице-мэр города Сергей Юрин
Фото: gs-sochi.ru

17 октября был задержан преемник Рыкова Сергей Юрин. 19 октября он был арестован на два месяца по обвинению в коррупции. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)

Вице-мэр Иван Бомбергер
Фото: gs-sochi.ru

24 октября после серии обысков был задержан Иван Бомбергер. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. По версии следствия, он безосновательно выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередачи. Таким образом была создана угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера и прекращения подачи электроэнергии

Руководитель департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимир Малов
Фото: blogsochi.ru

Малов был задержан 24 октября. В ходе обыска в его квартире была найдена крупная сумма, сообщил телеканал «Россия 24». Малов обвиняется в халатности. По данным следствия, в сентябре 2016 года, не проверив соответствия требованиям технических и градостроительных регламентов, результатам инженерных изысканий при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома, согласовал мировое соглашение с застройщиком. При этом дом не был достроен и не был оборудован системой противопожарной защиты

Директор сочинского МУП «Водоканал» Сергей Винарский
Фото: mup-vodokanal-sochi.ru

В превышении должностных полномочий подозревают также главу сочинского «Водоканала» Сергея Винарского, который, как считают правоохранители, выдал незаконное разрешение на подключение домов к водоснабжению. 24 октября у него также прошли обыски

Вице-мэр Сочи по ЖКХ Юрий Паламарчук

Паламарчук был обвинен в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в феврале 2016 года, заведомо зная о наличии кредиторской задолженности и убытков акционерного общества «САХ по уборке города», он принял решение передать полномочия единоличного исполнительного органа этого АО управляющей организации ООО «ТСМ». По данным следствия, с «ТСМ» в итоге были заключены договоры об услугах по обработке и вывозу мусора по завышенной стоимости. Паламарчук знал о том, что компания находилась в предбанкротном состоянии и не имела возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. В результате действия чиновника нанесли городскому хозяйству ущерб более чем на 115 млн руб.

Глава департамента имущественных отношений Владимир Пермяков
Фото: old.sochiadm.ru

Как и Паламарчук, он обвинен в превышении должностных полномочий. Его обвиняют в выплате средств за квартиры с дефектами. По версии следствия, эпизод имел место быть еще в 2012 году, когда Пермяков согласовывал приобретение квартир для детей-сирот за счет средств бюджета

Первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит
Фото: gs-sochi.ru

В апреле сотрудники краснодарского управления ФСБ задержали еще одного первого заместителя мэра Сочи — Мугдина Чермита. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), связанное с незаконной выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого комплекса, подлежащего сносу. Чермит находится под арестом

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , Коррупция , Стройка , Сочи , Краснодарский край
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