Какие чиновники Сочи проходят по делу о коррупции

Экс-заместитель мэра Сочи Анатолий Рыков

17 октября был задержан Анатолий Рыков. На посту вице-мэра он курировал правовые вопросы. С августа занимал пост заместителя гендиректора АНО «Росгонки».

Как рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, 15 октября было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В материалах дела, по словам источника, речь идет об организованной группе, созданной Рыковым и адвокатом Алексеем Литвиновым. Фигурантами дела о получении взятки также являются замначальника департамента мэрии Сочи Александр Иванов, юристы Андрей Левентюк и Николай Гребенюк. Ранее РБК-Краснодарский край писал, что в августе 2010 года на территории Сочи и Краснодара они за взятки в особо крупном размере, в том числе деньгами и в виде предоставления имущественных прав от застройщиков многоквартирных домов, выдавали разрешения на строительство. Рыков был арестован до 15 декабря.