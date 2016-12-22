Арестованное на Украине российское судно «Норд» продадут на аукционе

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), выставило на продажу на площадке Министерства юстиции Украины OpenMarket (ДП «СЕТАМ») арестованный российский траулер «Норд». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Электронный аукцион состоится 7 ноября, стартовая цена — 1,6 млн гривен ($57 тыс.).

«Ожидаем оживленные торги и надеемся, что сразу судно будет продано новому владельцу, который сможет начать его эксплуатацию. Все желающие могут в течение 15 дней подавать заявки на данный лот, оплатить гарантийный взнос и участвовать в торгах», — приводятся слова генерального директора OpenMarket Виктора Вишнёва.

«Все личное имущество членов экипажа описано и будет передано им», — отметил представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека в южных регионах Александр Остапенко.

19 октября стало известно, что прокуратура Автономной Республики Крым, работающая в Киеве, передала «Норд» АРМА в соответствии с постановлением Херсонского городского суда.

В конце марта в Азовском море украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд», следовавшее под российским флагом, на борту которого находились 10 человек. Оно было арестовано и отбуксировано в Бердянск, а у членов экипажа отобрали паспорта и запретили им покидать судно. После ареста судна крымское управление ФСБ завело дело на украинских пограничников.

2 апреля против капитана Владимира Горбенко возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». 6 апреля Херсонский городской суд заключил его под стражу на два месяца с возможностью внесения залога, а потом отпустили под личное обязательство являться к следователю по первому требованию. 29 августа управляющий партнер адвокатского объединения, представляющего интересы рыбаков, Максим Могильницкий сообщил о закрытии дел о привлечении экипажа «Норда» к административной ответственности.