Киев изъял судно «Норд» в счет его содержания в порту

Прокуратура Автономной республики Крым, работающая в Киеве, передала российское судно «Норд» Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Передача состоялась в соответствии с постановлением Херсонского городского суда. Целью передачи судна является проведение мероприятий по управлению для сохранения или увеличения стоимости активов, а также реализации активов с последующим размещением на счетах в банках до окончания уголовного производства. Отмечается, что принятое решение будет способствовать сохранению бюджетных средств, которые тратятся на содержание судна в порту «Бердянск».

Российское рыболовецкое судно «Норд» украинские пограничники задержали в Азовском море в конце марта. Оно было арестовано и отбуксировано в Бердянск, а у членов экипажа отобрали паспорта и запретили им покидать судно. Против капитана судна Владимира Горбенко на Украине возбудили уголовное дело, его обвинили в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Горбенко заключили под стражу, а потом отпустили под личное обязательство являться к следователю по первому требованию. В конце августа адвокат, представляющий интересы моряков, заявил, что дела о привлечении экипажа «Норда» к административной ответственности закрыты.