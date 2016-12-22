ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,76 64,84 EUR Нал. 75,54 73,61 USD Бирж. 65,85 +0,29 EUR Бирж. 74,45 +0,05 USD ЦБ. 65,60 -0,18 EUR ЦБ. 74,42 -0,37 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6363,70 +25,44 IMOEX 2352,71 +2,29% RTSI 1126,21 +1,89% Brent 75,78 -0,86% DJIA 25211,07 +1,34% Nasdaq 7340,52 +2,47%
Матрос «Норда» рассказал о невозврате российских паспортов
Лента новостей
СОГАЗ и ВТБ создали крупнейшего игрока на страховом рынке России 20:29, Бизнес 7 советов водителям по осенней езде без происшествий 20:25, РБК и Renault Украина предупредила о ракетных учениях около Крыма 20:21, Политика Додон пообещал объявить 2020-й годом России в Молдавии 20:19, Политика Власти назвали взорвавшего ФСБ в Архангельске террористом-одиночкой 20:09, Общество Лукашенко пообещал адекватный ответ в случае размещения базы США в Польше 19:55, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 19:43, РБК и Экспострой на Нахимовском Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых звезд 19:35, Бизнес Бывший футболист сборной Италии Яквинта приговорен к двум годам тюрьмы 19:32, Спорт Козак призвал нефтяников не жаловаться на недополучение доходов 19:30, Экономика Козак пригрозил нефтяникам солидарной ответственностью за цены на бензин 19:15, Политика Тренировки без боли: 5 главных ошибок начинающих спортсменов 19:15, Спецпроект РБК PINK Судьи Конституционного суда лишились представительских расходов 19:12, Общество Экс-глава департамента Пенсионного фонда получил 10 лет колонии за взятку 19:00, Общество Кремль отказался от политических мероприятий в День народного единства 18:50, Политика ЦБ зафиксировал снижение выдачи ипотеки в сентябре 18:41, Финансы С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 18:40, РБК и Canon В России с ноября вновь появится бразильское мясо 18:36, Экономика Победители второго конкурса президентских грантов получат 4,7 млрд руб. 18:20, Общество В Уфе задержали трех начальников отделов полиции по делу об изнасиловании 18:19, Общество Токен Omni подорожал на 81% за 10 дней 18:15, Крипто Глава Sollers рассказал о проданных на два года вперед автомобилях Aurus 18:08, Бизнес Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 18:05, РБК и Инвитро Британия подняла два истребителя на перехват российских Ту-160 18:04, Политика Теннисистка Дарья Касаткина вылетела с турнира WTA Elite Trophy 17:53, Спорт В Госдуме предложили разрешить применять спецсредства к авиадебоширам 17:45, Общество Генпрокуратура Турции раскрыла подробности убийства Хашкаджи 17:44, Политика Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 17:43, РБК и Mastercard
Матрос «Норда» рассказал о невозврате российских паспортов
Общество, 20:34
0
Матрос «Норда» рассказал о невозврате российских паспортов

Морякам задержанного Украиной судна «Норд» не вернули внутренние паспорта граждан России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на матроса Павла Чмыхалова.

По его словам, документы были изъяты украинским судом и их дальнейшая судьба неизвестна. Чмыхалов добавил, что матросы надеются восстановить их по возвращении в Крым. Он также рассказал, что границу Украины моряки пересекли по российским загранпаспортам, их же они предъявили на границе России.

Экипаж судна «Норд» обменяли на украинских моряков
Общество

Накануне российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что семерых моряков судна «Норд» обменяли на семь украинских моряков с «ЯМК 0041», задержанного российскими пограничниками за незаконный промысел рыбы. При этом капитан «Норда» Владимир Горбенко остается на Украине. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в отношении него проводятся следственные действия. Российская сторона начала переговоры по обмену Горбенко.

Экипаж «Норда» задержали в конце марта украинские пограничники. Капитана судна привлекли к уголовной ответственности, экипаж—к административной. Горбенко обвинили в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». В апреле украинский суд арестовал его на два месяца, однако позже отпустил под личное обязательство являться к следователю по первому требованию.

Теги: Украина , моряки , паспорта
Главное
Кремль отказался от политических мероприятий в День народного единства Политика
Материалы по теме
Арестованное на Украине российское судно «Норд» продадут на аукционе Общество
В Крыму заявили о попытке заставить экипаж «Норда» сменить гражданство Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter