Матрос «Норда» рассказал о невозврате российских паспортов

Морякам задержанного Украиной судна «Норд» не вернули внутренние паспорта граждан России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на матроса Павла Чмыхалова.

По его словам, документы были изъяты украинским судом и их дальнейшая судьба неизвестна. Чмыхалов добавил, что матросы надеются восстановить их по возвращении в Крым. Он также рассказал, что границу Украины моряки пересекли по российским загранпаспортам, их же они предъявили на границе России.

Накануне российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что семерых моряков судна «Норд» обменяли на семь украинских моряков с «ЯМК 0041», задержанного российскими пограничниками за незаконный промысел рыбы. При этом капитан «Норда» Владимир Горбенко остается на Украине. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в отношении него проводятся следственные действия. Российская сторона начала переговоры по обмену Горбенко.

Экипаж «Норда» задержали в конце марта украинские пограничники. Капитана судна привлекли к уголовной ответственности, экипаж—к административной. Горбенко обвинили в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». В апреле украинский суд арестовал его на два месяца, однако позже отпустил под личное обязательство являться к следователю по первому требованию.