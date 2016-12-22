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Ударившего полицейского авиадебошира оштрафовали на 320 тыс. руб.
Общество, 14:02
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Ударившего полицейского авиадебошира оштрафовали на 320 тыс. руб.

Суд приговорил к штрафу в 320 тыс. руб. 32-летнего жителя Москвы, который в августе устроил дебош в бизнес-классе самолета, следовавшего в якутский город Мирный. Об этом сообщает Следственный комитет в Twitter.

Инцидент произошел 15 августа. Пьяный пассажир самолета Ту-154, летевшего из Москвы в Мирный, нарушил общественный порядок, нецензурно выражался в адрес бортпроводников и не подчинялся требованиям экипажа. В аэропорту Мирного он был доставлен в полицию, где ударил ногой сотрудников МВД.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 213, ст. 318, ст. 319 УК РФ (хулиганские действия на воздушном транспорте, оскорбления и насилие в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). В конце августа суд арестовал дебошира на два месяца.

«Аэрофлот» на год отказал первым трем авиадебоширам в своих услугах
Общество

В октябре в Госдуму внесли законопроект, разрешающий экипажам самолетов применять спецсредства сдерживания для дебоширов. Их можно будет применять в случае угрозы здоровью и жизни пассажиров, бортпроводников и пилотов. Перечень спецсредств должно установить правительство.

В сентябре в первом чтении нижней палатой парламента был принят законопроект, усиливающий административную ответственность за дебош в самолете. Согласно документу, штраф увеличится с 2–5 тыс. руб. до 20–40 тыс. руб., также нарушитель может быть отправлен под арест на срок до 15 суток.

В июне начал действовать закон о черных списках авиадебоширов. Первые три нарушителя были внесены в перечень «Аэрофлота» сроком на год в конце сентября.

Теги: авиадебош , штраф , Мирный
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